Fakültenin eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerin akademik yaşamlarının görüşüldüğü programda, eğitim süreçleri ve fakülte olanakları değerlendirildi.

Kayalı Kampüsü'ndeki Fen Edebiyat Fakültesinin Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir öğrencilerle bir araya geldi.

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