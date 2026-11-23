Namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek istekleri dinleyen Turan, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değindi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve İl Müftüsü Veysel Işıldar, sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

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