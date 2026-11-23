ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde büyükbaş hayvan çiftliklerinin hemen hemen tamamında kullanılan yapay zeka destekli "akıllı tasma", sunduğu teknik imkanlar ve üretimdeki verimlilik artışıyla besicilerin en önemli yardımcısı haline geldi.

Hayvancılıkta dijital dönüşümün örneği olan sistem, sunduğu anlık veri takibi ve erken uyarı mekanizmalarıyla çiftlik yönetiminde iş gücü kaybı ile zaman kaybını en aza indiriyor.

Hayvanların boynuna takılan gelişmiş sensörlerle çalışan akıllı tasma sistemi sayesinde hayvanların geviş getirme, beslenme, hareket, tohumlama zamanı ve doğum belirtisi gibi kritik durumları anlık takip ediliyor.

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Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde 2 bin 350 büyükbaş hayvanın bulunduğu Bestar Tarım ve Hayvancılık Şirketi de geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldığı destekle 1200 hayvanda akıllı tasma kullanmaya başladı.

- Sürü anlık takip ediliyor

İşletme müdürü ve veteriner hekim Caner Küçükduvan, AA muhabirine, sürünün etkin takibi amacıyla akıllı tasma sistemini işletmelerine entegre ettiklerini söyledi.

Trakya'nın sayılı büyük işletmelerinden biri olduklarını belirten Küçükduvan, geçen yıl sürünün büyüklüğü nedeniyle hayvanların takibini kolaylaştıracak akıllı tasmaları kullanmaya karar verdiklerini anlattı.

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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldıkları destekle sistemi kurduklarını ifade eden Küçükduvan, yapay zeka desteğiyle sürüyü artık anlık ve daha kolay takip edebildiklerini kaydetti.

Sistem sayesinde verimliliğin arttığını dile getiren Küçükduvan, şöyle konuştu:

"Hayvanların tüm sağlık parametrelerini, beslenmelerini, geviş getirme davranışlarını, aktivitelerini ve kızgınlık hareketlerini bu sistemden takip ediyoruz. Sistem, hayvanlara ne zaman tohumlama yapacağımızı saatiyle bildiriyor. Aynı zamanda hayvanların sağlık durumunu, iletkenlik raporlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Mastitis mi, topallık mı ya da başka bir problem mi olduğunu zaman içerisinde anlıyorsunuz.

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Hayvanın aktivitesi düşünce yanına gidip topal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen topallık, bazen başka bir problemle karşılaşıyoruz. Bir enfeksiyon olduğunda sistem bize erken uyarı veriyor. 950 sağmal hayvanımızın kızgınlık takibi, gebe bırakılması ve sürünün devamlılığı için gerekli tüm verileri aktarıyor."

- "Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor"

İşletmelerinde her yıl yaklaşık 1100 doğum gerçekleştiğini anlatan Küçükduvan, sistem sayesinde hayvanlara ilişkin tüm bilgileri anlık takip edebildiklerini dile getirdi.

Sistemin çalışanlara da kolaylık sağladığını ifade eden Küçükduvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"50 çalışanımız var ancak hayvan sayımız çalışan sayımızdan çok fazla. Her hayvanı her dakika, her saniye görme şansımız olmuyor. Bazen hasta hayvanı gözden kaçırabiliyorsunuz, bazen kızgınlık dönemindeki hayvanı fark edemeyebiliyorsunuz. Bu kadar büyük bir sürüde sistem bize bunların uyarısını veriyor.

Sistem size 'Şu ahıra git, bu hayvanı şu saatte tohumla' diyor. Belki çalışan bunu göremeyecek. Ahırın başına bir çalışan koysanız bile her zaman yakalayamayabiliyorsunuz. Sistem bu bilgileri bilgisayar ekranına aktarıyor. Hayvanın yanına gidip kontrol ettiğimizde kızgınlık döneminde olduğunu ya da hastalandığını görüyoruz. Uyarı sistemi bizim hayatımızı kolaylaştırıyor."

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Küçükduvan, akıllı tasma sisteminin işletmede sürdürülebilirliğe katkı sağladığını ve üretim kapasitesini artırdığını vurguladı.

Sistemi tüm hayvanlarda kullanmak istediklerini belirten Küçükduvan, erken uyarıların zamanında müdahale açısından önemine dikkati çekerek "Hayvanın sağlık verilerinde düşüş olduğu an uyarı geliyor. Uyarı geldiğinde geç kalmadan hayvanın yanına gidiyoruz. 'Erken teşhis hayat kurtarır' deniyor ya, bizde de aynı şey geçerli. Hayvanın yanına erken gidip müdahale edebilirsek çok daha fazla hayvanda, daha kısa sürede olumlu sonuç alabiliyoruz." diye kaydetti.

Küçükduvan, devletin sağladığı bu tür destekleri de çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.