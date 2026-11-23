Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, Çetin'e çalışmalarında başarı dileyerek "Nazik misafirperverliği ve kıymetli sohbeti için başhekimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulut ve Çetin bir süre görüştü.

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