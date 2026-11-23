Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Macar Fiği Projesiyle ilgili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirirken ekim hazırlıklarının sürdüğü arazilerde de çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.