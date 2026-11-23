Kırklareli'nde Macar fiği ekimleri
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, İl Özel İdaresi destekli Macar Fiği Projesi kapsamında ekili tarım arazilerinde teknik kontroller gerçekleştirildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, İl Özel İdaresi destekli Macar Fiği Projesi kapsamında ekili tarım arazilerinde teknik kontroller gerçekleştirildi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Macar Fiği Projesiyle ilgili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirirken ekim hazırlıklarının sürdüğü arazilerde de çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi.
Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde üreticilerle bir araya gelen teknik ekipler, yem bitkisi üretimine yönelik çalışmaları inceledi.
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