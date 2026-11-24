Kırklareli'nde, Turizm Master Planı kapsamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurul üyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Valilik ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "2026-2036 Kırklareli Turizm Master Planı" değerlendirildi, daha önce düzenlenen çalıştayda ortaya konulan görüş ve öneriler doğrultusunda planın öncelikleri ile uygulamada atılacak adımlar görüşüldü.

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İğneada Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Kıyıköy'ün tarihi dokusu ve Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin yanı sıra köylerin yaşam kültürü, yöresel mutfak ve yerel ürünlerin tanıtımına yönelik çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Turan, "Keşfet, Koru, Yaşat" anlayışıyla kentin doğal ve kültürel mirasını koruyarak tanıtımını güçlendirmeyi, turizmi yılın tamamına yaymayı ve turizmin sağladığı katma değeri yerel üreticilere, esnafa ve işletmelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Turan, çalıştayın düzenlenmesine ve planın hazırlanmasına katkılarından dolayı Rektör Ak'a, akademisyenlere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.