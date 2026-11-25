Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararname ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise Kırklareli Valiliğine atandı.

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