Vize ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Trafik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Balaban, kış döneminde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, ulaşımı aksatmamak ve temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

- Kaymakam Kütük'ten şehit ailesi ve gazilere ziyaret

Pehlivanköy Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, şehit ailesi ve gazilere ziyarette bulundu.

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Kaymakam Kütük, ziyaretlerde ailelerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Şehit ailesi ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Kütük, her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunacağını kaydetti.