Kırklareli'nin Vize ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bez çanta boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Mahallesi'ndeki belediye etkinlik merkezinde "Rengini Sen Seç" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, psikolog Beyza Pamuk eşliğinde bez çantaları boyayarak kendi tasarımlarını oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, kadın dayanışmasını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti.