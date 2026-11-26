Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Birbirinden farklı el işi ürünlerinin yer aldığı sergide, kadınların üretime ve toplumsal hayata katkılarına dikkat çekildi. Kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen sergide kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadın ve Emek" sergisi açıldı.

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