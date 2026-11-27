Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Kırklareli Valisi Uğur Turan, veda mesajı yayımladı.

Vali Turan, mesajında, 34 yıllık mülki idare amiri olarak ilk valilik görevini üstlenmenin heyecanıyla 25 Eylül 2024'te Kırklareli'nde göreve başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilen Kırklareli Valiliği görevini büyük bir onur ve gururla yerine getirerek tamamladığını ifade eden Turan, kente hizmet etmiş olmanın mutluluğunu ve ayrılmanın hüznünü bir arada yaşadığını kaydetti.

Göreve başladığı gün valiliğin kapısının vatandaşlara daima açık olacağını söylediğini hatırlatan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

REKLAM

"Devletimizin şefkatini ve yakınlığını her bir hemşehrimize hissettirmek için gayret ettim. Ihlamur kokulu sokaklarımızda, köylerimizde ve mahallelerimizde sizlerle gönül gönüle olduk. Baş tacımız şehit ailelerimizin duaları, kahraman gazilerimizin vakarı, büyüklerimizin samimi sohbetleri ve çocuklarımızın tebessümleri, ömrüm boyunca gönlümde taşıyacağım en kıymetli hatıralar arasında yer alacak. Şehrimizin huzuru ve gelişmesi için omuz omuza çalıştığımız milletvekillerimize, yargı camiamıza, üniversitemizin akademik kadrosuna, silahlı kuvvetlerimize, yerel yönetimlerimize, kıymetli mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza emekleri ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum.

REKLAM

İlk valilik görevimde beni bağrına basan, kapısını ve gönlünü açan tüm Kırklarelili hemşehrilerime de muhabbet ve şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli eşim Nihal Turan ile ilk günden itibaren bizi samimiyetle bağrınıza bastığınızı hissettik. Sofranızı, sevincinizi ve hüznünüzü bizimle paylaştınız. Gösterdiğiniz dostluğu, samimiyeti ve misafirperverliği daima minnetle hatırlayacağız. Kırklareli Valiliğine atanan değerli meslektaşım Mehmet Ali Özkan'a yeni görevinde üstün muvaffakiyetler dilerim."