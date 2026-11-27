Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Uğur Turan, Kırklareli'nden törenle ayrıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Turan ve eşi Nihal Turan ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tören, Vali Turan'ın otobiyografisinin okunmasıyla başladı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'nden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kırklareli'nde 24 ay boyunca çok güzel hizmetlerde bulunarak, gönüllere dokunduğunu ifade eden Turan, valiliğin ve makamının kapılarını her zaman açık tuttuğunu belirtti.

Kırklareli'nin ilk valilik görev yeri olduğunu ve hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsıma tevdi edilen ve büyük bir onur ve gururla yerine getirdiğim Kırklareli Valiliği görevimi tamamlayarak sizlere veda ediyorum. İki yılı aşkın bir süre boyunca serhat şehrimiz Kırklareli'ne hizmet etmenin onurunu ve sizlerden gördüğüm muhabbetin derin şükrünü yüreğimde taşıyorum." dedi.

REKLAM

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Turan, vatandaşların derdini dinlerken de, bir kişinin sevincine ortak olurken de devletin şefkatini ve yakınlığını hissettirmeyi asli vazife olarak yerine getirdiğini söyledi.

Kentte kendisi ve ailesini bağrına basan, kapısını ve gönlünü açan tüm vatandaşlara teşekkür eden Turan, şöyle devam etti:

"Kıymetli eşim Nihal Turan ile daha ilk günden itibaren bizi bağrınıza bastığınızı hissettik. Sofrasında bize yer açan, sevincini ve hüznünü bizimle paylaşan her bir hemşehrimize eşim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra bile Kırklareli’nin adı geçtiğinde gözlerimizin önüne önce sizin gülen yüzleriniz gelecek.

REKLAM

İlk valilik görevimde sizlerle birlikte geçirdiğim günleri ömrüm boyunca minnetle hatırlayacağım. Bir gönle dokunabildiysem, bir derdin hafiflemesine vesile olabildiysem, ne mutlu bana. Bugün sizlere veda ederken Kırklareli’ni ve siz kıymetli hemşehrilerimi daima gönlümde taşıyacağım."

Turan, tüm vatandaşlardan helallik istedi.

Konuşmasının ardından Turan, polis merasim mangasını selamlayıp il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla vedalaştı.

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Turan, daha sonra kentten ayrıldı.