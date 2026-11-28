Kırklareli'nden kısa kısa
Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı, gıda yardımlarını sürdürüyor.
Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı, gıda yardımlarını sürdürüyor.
Türk Kızılay ekipleri, Dereköy'de gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.
İl Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, gıda yardımlarının hızla devam ettiğini belirtti.
Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Göç, ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzatmaya devam edeceklerini kaydetti.
- Belediye Başkanı Özalp hane ziyaretlerini sürdürüyor
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede hane ziyaretlerine devam ediyor.
Özalp, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bir araya geldi.
Yaşlılarla sohbet eden Özalp, isteklerini dinledi.
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