Çalışmalarda Cerit'e Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Saltık, hastane yöneticileri, yatırım birimi yetkilileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendisleri de eşlik etti.

Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan medikal çarşının yeniden düzenlenmesine yönelik inceleme yaptı.

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