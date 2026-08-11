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        Kırklareli'nde mazgalları çalan şüpheli güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu mazgallarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Kırklareli'nde mazgalları çalan şüpheli güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu mazgallarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kongre Meydanı İstanbul Caddesi'nde yağmur suyu mazgallarının olmadığını fark eden işçilerin bildirmesi üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

        Kayıtlarda, bir şüphelinin hurda eşyaları taşıdığı üç tekerlekli araçla bölgeye geldiği, iki mazgalı yerinden söküp araca koyup bölgeden ayrıldığı görüldü.

        Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi yetkililerince Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

        Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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