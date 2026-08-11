Kırklareli'nde mazgalları çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu mazgallarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu mazgallarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kongre Meydanı İstanbul Caddesi'nde yağmur suyu mazgallarının olmadığını fark eden işçilerin bildirmesi üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Kayıtlarda, bir şüphelinin hurda eşyaları taşıdığı üç tekerlekli araçla bölgeye geldiği, iki mazgalı yerinden söküp araca koyup bölgeden ayrıldığı görüldü.
Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi yetkililerince Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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