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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

        Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

        Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Zaman zaman dolu da etkili oldu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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