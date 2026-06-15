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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Kemal Balaban'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Kemal Balaban'a ziyarette bulundu.

        Kaymakam Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını temenni etti.

        Milletin huzur ve güvenliği, devletin bölünmez bütünlüğü için özveri ve fedakarlıkla çalışan jandarma teşkilatına teşekkür eden Balaban, "Köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin gururu olan jandarma teşkilatımıza görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylık diliyorum." dedi.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı hatlarının tamamlandığı Eskibedir Caddesi'nde yol yapım ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin araç trafiğine açılacağını ifade eden Gerenli, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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