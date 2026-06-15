Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'da hedefi altın kemer

        Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'da hedefi altın kemer

        ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2025 yılı finalisti başpehlivan Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'da hedefi altın kemer

        ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2025 yılı finalisti başpehlivan Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

        Minder güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 27 yaşındaki güreşçi, geçen yıl Kırkpınar'da gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükselmiş, final müsabakasında Orhan Okulu'ya yenilerek ikinci olmuştu.

        Atik güreş tarzıyla dikkati çeken Feyzullah, yeni sezon öncesinde katıldığı organizasyonlarla formunu korurken, çalışmalarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

        Feyzullah Aktürk, AA muhabirine, kariyerindeki başarıları Kırkpınar başpehlivanlığıyla taçlandırmak istediğini söyledi.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Aktürk, "Bu sahalarda güreş tutmuş sporcunun bir tek hayali var, o saray içinde altın kemeri kuşanıp pehlivan hamamına yürümek. İnşallah biz de bu hayalimize kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl hayaline ulaşamadığını anımsatan Feyzullah, bu yıl çok daha iyi hazırlanarak er meydanına çıkacağını dile getirdi.




        - "O altın kemeri kuşanmak istiyorum"

        Rakiplerini en çok "tek dalıp bastırma" yöntemiyle mağlup ettiğini anlatan Feyzullah, tekniğinin puanlama güreşlerinde etkili olduğunu kaydetti.

        2025 yılında finalde kaçırdığı başpehlivanlığı bu yıl kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Feyzullah Aktürk, "Hedefim 2026 yılı Kırkpınar'ında altın kemeri kuşanmak. Geçen yıl elimizden kayıp giden bir kemer oldu. İnşallah bu sene altınla taçlandırıp o altın kemeri kuşanmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Arılarla besleniyor, doğaya renk katıyor: Avlayana para ve hapis cezası
        Arılarla besleniyor, doğaya renk katıyor: Avlayana para ve hapis cezası
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Trakya'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı