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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sinan Kubat, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Enver Özderin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sinan Kubat, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Enver Özderin'i ziyaret etti.

        Kaymakam Özderin, ziyarette, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

        Türkiye'nin her bir noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk demeden vatandaşların can ve mal varlığını korumak için mücadele eden jandarma ekiplerine görevlerinde başarı dileyen Özderin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Üsküpdere, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy ve Vize ilçesine bağlı Akpınarköyü'ne 16 Haziran Salı bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Üsküpdere köyünde 09.00-15.00, Akpınar köyünde 10.00-13.00, Limanköy'de ise 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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