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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Dürüster, Albay Eskitürk ve beraberindeki jandarma heyetiyle bir araya geldi.

        Dürüster, ülkenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

        - Su ürünleri denetimi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde göletlerdeki su ürünleri denetimlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

        Yetkililer tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, ilçe genelindeki göletlerde denetimler gerçekleştiriliyor.

        Yürütülen faaliyetlerle su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiği, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

        - Arpa hasadı mesaisi başladı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arpa hasadı mesaisi başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

        Teknik personel, biçerdöver hasadında dane kaybını en aza indirmek ve verim tespiti yapmak amacıyla sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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