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        Trakya'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Trakya'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

        Edirne'de düzenlenen tur kapsamında yaklaşık 350 bisikletli Selimiye Meydanı'nda toplandı.

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun sağlıklı yaşamın önemli parçası olduğunu söyledi.

        Yeşilayın kurulduğu günden bu yana bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirten Bayrak, "Bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inanıyoruz. Spor, bedenimizi güçlendiren ve bizi bağımlılıklardan uzak tutan bir yaşam biçimidir." dedi.

        Daha sonra Selimiye Meydanı'ndan hareket eden bisikletliler, Saraçlar Caddesi ile Tunca ve Meriç köprülerini geçerek Söğütlük Millet Bahçesi'ne ulaştı.

        Program burada düzenlenen çekilişle sona erdi.

        Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt da katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Karaumurbey Caddesi'nin ardından Sungurbey Caddesi'ni geçerek, Karahıdır Korusu'na ulaştı.

        Grup, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

        Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, bisikletin gençleri ve aileleri hareket, disiplin, paylaşma ve sağlıklı yaşam etrafında buluşturan çok güçlü bir araç olduğunu söyledi.

        Yeşilay olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Karakahya, "Bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inanıyor, her pedalın daha sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe doğru atılmış kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz." dedi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir gelecek için farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Soykırlı, 8 kilometrelik anlamlı bir tur gerçekleştireceklerini belirterek, Yeşilay olarak insanların bağımlılıklardan kurtulması için çalıştıklarını dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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