Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58'e ulaştı
Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.
Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.
DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı.
Geçen yaz kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından ocaktan itibaren artmaya başladı.
İlkbahar yağmurlarıyla barajın doluluğu yüzde 58'e ulaştı.
Barajdaki mevcut su miktarının 86 milyon 447 bin metreküp olduğu bildirildi.
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