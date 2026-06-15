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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58'e ulaştı

        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58'e ulaştı

        Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58'e ulaştı

        Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı.


        Geçen yaz kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından ocaktan itibaren artmaya başladı.

        İlkbahar yağmurlarıyla barajın doluluğu yüzde 58'e ulaştı.

        Barajdaki mevcut su miktarının 86 milyon 447 bin metreküp olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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