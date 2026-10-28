Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek

        Kırklareli'nde sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin yoktan var ettiği bir mücadelenin eseri olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın​​​​​​​ gururunu yaşadıklarını ifade eden Bulut, bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in özellikle gençler için büyük bir umut ve anlam taşıdığını dile getirdi.

        Cumhuriyet coşkusunu tüm kentle birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Cumhuriyet'in kıymetini, değerini ve özgürlüğünü çok iyi biliyoruz. Bu anlamı daha da taçlandırmak adına yarın akşam Cumhuriyet Bayramı'mızı sayın Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'mızda kutlayacağız. Hava koşulları ne olursa olsun, yağmur da yağsa, rüzgar da çıksa, fırtına da çıksa biz inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızın coşkusunu tüm vatandaşlarımızla birlikte gerekirse ıslanarak kutlamak istiyoruz.

        Şimdiden tüm vatandaşlarımızı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Cengiz Kurtoğlu konserine davet ediyorum. Herkes bayrağını eline alsın, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım."

        REKLAM

        Konser, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda saat 21.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Vize'de eş cinayeti: Eşini vurup intihara kalkıştı
        Vize'de eş cinayeti: Eşini vurup intihara kalkıştı
        Kırklareli'nde eşini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kırklareli'nde eşini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çeltik hasadı kontrolü sürüyor
        Kırklareli'nde çeltik hasadı kontrolü sürüyor
        Kırklareli'nde "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Kalkınmada Bilim ve Eğit...
        Kırklareli'nde "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Kalkınmada Bilim ve Eğit...