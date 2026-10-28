Kırklareli'nde sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek

Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin yoktan var ettiği bir mücadelenin eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın​​​​​​​ gururunu yaşadıklarını ifade eden Bulut, bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet'in özellikle gençler için büyük bir umut ve anlam taşıdığını dile getirdi.

Cumhuriyet coşkusunu tüm kentle birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

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"Cumhuriyet'in kıymetini, değerini ve özgürlüğünü çok iyi biliyoruz. Bu anlamı daha da taçlandırmak adına yarın akşam Cumhuriyet Bayramı'mızı sayın Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'mızda kutlayacağız. Hava koşulları ne olursa olsun, yağmur da yağsa, rüzgar da çıksa, fırtına da çıksa biz inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızın coşkusunu tüm vatandaşlarımızla birlikte gerekirse ıslanarak kutlamak istiyoruz.

Şimdiden tüm vatandaşlarımızı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Cengiz Kurtoğlu konserine davet ediyorum. Herkes bayrağını eline alsın, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım."

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Konser, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda saat 21.30'da başlayacak.