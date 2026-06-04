Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, şüpheli O.A, S.T. ve H.B'nin otomobille Kırklareli'ne uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu otomobil kent merkezinde durduruldu.



Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 8 bin 30 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 885 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



