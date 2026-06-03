Kırklareli'nde Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ve Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıttı.



Taşkoparan, uzlaştırma kapsamına dahil olan şikâyetler ve uzlaştırmacıların görevleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.



Etkinlikte, bilgilendirmenin ardından vatandaşlara fidan dağıtıldı.



​​​​​​​Taşkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza yargılamasında en önemli onarıcı adalet uygulamasının uzlaştırma olduğunu belirtti.



Uzlaşmayla, suç mağduru kişinin şüpheliyle anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona erdiğini ifade eden Taşkoparan, kurumun asli amacının adaletin sağlanması olduğunu söyledi.



Uzlaşmanın, cezalandırmaktan ziyade mağdurun zararını gidermeyi, failin sorumluluk almasıyla toplumsal barışı onarmayı hedefleyen modern bir hukuk ve adalet yaklaşımı olarak kabul edildiğini aktaran Taşkoparan, şöyle devam etti:



"Uzlaşma sistemi failin toplumdan dışlanıp suç döngüsüne girmesini önlemek amacıyla onu eğitmeyi, affetmeyi ve topluma kazandırmayı amaçlar. Bu kapsamda uzlaştırmacılarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Zira uzlaşma sürecini hem mağdur hem şüpheli tarafa doğru bir şekilde anlatmak ve tarafları tatmin edecek şekilde uzlaştırmak konusunda uzlaştırmacılarımızın çabası göz ardı edilemez. Bu uğurda işinde gerekli özeni gösteren tüm uzlaştırmacılarımızın Uzlaştırma Haftası'nı kutluyorum."

