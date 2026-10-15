Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen eğitim faaliyetinde, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve korunmasının önemi anlatıldı.

Gıda kaybı ve israfının önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı programda, öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında da bilgiler verildi.

- Lüleburgaz'da salep ekimi gerçekleştirildi

Lüleburgaz ilçesinde salep üreticilerine yönelik teknik destek ve ekim çalışmaları yürütüldü.

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Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretinde, üreticiye salep yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Ekiplerin yardım ve gözetiminde salep yumrularının ekimi yapıldı.

Bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılması amacıyla teknik destek çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.