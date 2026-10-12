Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 12.10.2026 - 17:55 Güncelleme:
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Polis ve belediye ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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