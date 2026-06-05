Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı.



Çavuşköy'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.



Programda, Vize Müftüsü Mustafa Ekin yağmur duasını okudu.





Ekin, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını diledi.



Programda vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.



- Zabıtadan işgal denetimi



Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce işgal denetimi yapıldı.



Ekipler, denetimde daha öncesinde de cezai işlem yapılan bir manavın, kaldırım ve yolu işgal ettiğini tespit etti.



Manav tezgahı ile seyyar araca el konuldu.



