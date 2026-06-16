Kırklareli'nden kısa kısa

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.



Köse, ziyarette Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskitürk ise yürüttükleri çalışmalar hakkında Köse'ye bilgi verdi.



- Jandarma personeli vatandaşlarla bir araya geldi



Kırklareli'nde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte jandarma personeli vatandaşlarla bir araya geldi.



Toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olan teşkilatın köklü geçmişi ile disiplinli yapısına vurgu yapılan programda, vatandaşlara jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.



- Tekvando etkinliği düzenlendi



Kırklareli'nde, Gençlik ve Spor Festivalleri kapsamında tekvando etkinliği gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Tekvando Eğitim Görevlisi ve 5. Kademe Teknik Direktör Uğur Yamaner tarafından katılımcılara sporun ve gençliğin önemi anlatıldı.



Sporcuların ilgi gösterdiği etkinlikte, tekvandonun kişiye disiplin, saygı ve özgüven kazandıran yönleri ön plana çıkarıldı.

