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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Eda Kumaş'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Eda Kumaş'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, Kumaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


        Turan, görevinde başarı diledi.

        - Vali Turan, İmam Hatip Mezunları Buluşması programına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen İmam Hatip Mezunları Buluşması Programına katıldı.

        Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ferdi Avcı ve imam hatip mezunlarıyla bir araya gelen Turan, dernek üyeleriyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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