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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulunuyor.


        Belediye Başkanı Fırat Yayla da çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Yayla, asfalt makinesine binerek bir süre asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Yayla, yaptığı açıklamada, daha güvenli, konforlu ve modern bir Babaeski için çalıştıklarını belirtti.


        Fatih Caddesi'nin ilçenin simgesi haline geleceğini ifade eden Yayla, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.


        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir belde ve 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı İnece beldesi ile Çeşmeköy, Ulukonak, Ürünlü, Çayırlı, Karahamza köyleri ve Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyüne 27 Temmuz Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler İslambeyli köyünde 17.00-18.00, diğer belde ve köylerde ise 16.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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