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        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girilmesi iki gün yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girilmesi iki gün yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.

        Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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