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        Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sürüyor

        Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sürüyor

        Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üretici Melis Damla Terzi ile İlkay Ferah'ı ziyaret etti.

        Karaca karantina süreci tamamlanan hayvanları teslim etti.

        Teknik personelin işletmelerdeki takibinin sürdüğü ifade eden Karaca, yetiştiricilere yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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