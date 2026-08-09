Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sürüyor
Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.
Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üretici Melis Damla Terzi ile İlkay Ferah'ı ziyaret etti.
Karaca karantina süreci tamamlanan hayvanları teslim etti.
Teknik personelin işletmelerdeki takibinin sürdüğü ifade eden Karaca, yetiştiricilere yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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