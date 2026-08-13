Lüleburgaz'da POMEM adaylarının fiziki yeterlilik parkuru hazırlıkları sürüyor

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci ile Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, antrenman yapan adayları ziyaret etti.

Lüleburgaz ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik kursu devam ediyor.

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