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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Lüleburgaz'da POMEM adaylarının fiziki yeterlilik parkuru hazırlıkları sürüyor

        Lüleburgaz'da POMEM adaylarının fiziki yeterlilik parkuru hazırlıkları sürüyor

        Lüleburgaz ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik kursu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da POMEM adaylarının fiziki yeterlilik parkuru hazırlıkları sürüyor

        Lüleburgaz ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik kursu devam ediyor.

        Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kurs kapsamında adaylar, antrenör Burcu Kurt eşliğinde sınavda karşılaşacakları fiziki yeterlilik parkuruna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci ile Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, antrenman yapan adayları ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirci, sınav öncesi adaylarla sohbet ederek başarı diledi.

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