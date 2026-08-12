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        Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sofuhalil köyü yakınlarındaki hasat edilmiş tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplere köylüler de traktörlerle destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

        Söndürme çalışmaları sırasında Babaeski Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, yangından etkilenen bir kaplumbağa buldu.

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        Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağayı suyla serinleten ekipler, daha sonra hayvanı güvenli bir bölgeye bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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