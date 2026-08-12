Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağayı suyla serinleten ekipler, daha sonra hayvanı güvenli bir bölgeye bıraktı.

Söndürme çalışmaları sırasında Babaeski Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, yangından etkilenen bir kaplumbağa buldu.

Sofuhalil köyü yakınlarındaki hasat edilmiş tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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