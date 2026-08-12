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        Kırklareli Valisi Turan, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte faaliyet gösteren Roman dernekleri ve saha koordinatörleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte faaliyet gösteren Roman dernekleri ve saha koordinatörleri ile bir araya geldi.

        Valilik makamında gerçekleşen programda, İçişleri Bakanlığı Saha Koordinatörü İbrahim Yasin Kırıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koordinatörü Mehmet Selçik ve Kırklareli Valiliği Saha Koordinatörü Kasım Ant yer aldı.

        Ziyarete Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu, Ak Romanlar Derneği, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği, Kırklareli Tüm Romanlar Derneği, Sultan Reyhani Camisi Derneği, Babaeski Müzisyenler Derneği başkan ve temsilcileri ile ilçe saha koordinatörleri katıldı.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ebru Aydın da hazır bulundu.

        Toplantıda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi saha koordinatörleri ve derneklerin yürüttüğü faaliyetler, kurumlar arası işbirliği ile koordinasyon konuları ele alındı.

        Vali Turan, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşların eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmetler ve toplumsal hayata katılımlarını destekleyen çalışmaların güçlü bir koordinasyonla sürdürüleceğini belirtti.

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