Kırklareli'nde elektrik akımına kapılıp yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Yıldız Mahallesi'nde ağabeyinin evini taşımaya yardım eden Fırat Yıldız, kullanılan asansörlü yük nakliye aracının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

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