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        Kırklareli'nde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, il genelinde yürütülen sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmetlerin etkinliği ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Ayrıca Sağlık Bakanlığının uygulamaları ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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