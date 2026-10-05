Lüleburgaz'da toplu taşıma araçları denetlendi

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi kararları doğrultusunda hak sahibi vatandaşların ücretsiz ulaşım imkanından eksiksiz yararlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Ekipler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmeleri amacıyla toplu taşıma araçlarında incelemelerde bulundu.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolcu güvenliği, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

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