Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Melih B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Park Sokak'ta Melih B. (16) ile Miran B. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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