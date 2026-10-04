Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 04.10.2026 - 07:24 Güncelleme:
Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İnece beldesinde üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
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