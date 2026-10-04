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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 07:24 Güncelleme:
        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        İnece beldesinde üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

        İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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