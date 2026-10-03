Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Saltık'tan Rektör Ak'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ak, Tıp Fakültesi öğretim üyesi de olan Saltık'a yeni görevinde başarılar diledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, hastane ile üniversite arasındaki mevcut iş birliği ve sağlık alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saltık, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

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