Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor
Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.
Toplantının açılışında konuşan Geriş, ekim ayı birleşimlerinde il genelinde yürütülen hizmetler ve yatırımların ele alındığını belirterek, "İlimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda meclisimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan kararların Kırklareli'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Geriş'in konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.