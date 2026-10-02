Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor

Toplantının açılışında konuşan Geriş, ekim ayı birleşimlerinde il genelinde yürütülen hizmetler ve yatırımların ele alındığını belirterek, "İlimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda meclisimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan kararların Kırklareli'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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