Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Vali Turan, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda, kentte düzenlenecek sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon ve spor müsabakalarının huzur ve güven içinde yapılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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