Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ile 590 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.E., Z.M. ve V.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Z.M. ve V.A.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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