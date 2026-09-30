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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ile 590 gram toz esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.E., Z.M. ve V.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Z.M. ve V.A.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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