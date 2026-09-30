Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl, YEDAM'ı ziyaret etti
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Giriş: 30.09.2026 - 13:13 Güncelleme:
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Kırtıl, ziyarette kurumda yürütülen çalışmalar, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.
Bağımlılıkla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemine değinen Kırtıl, YEDAM personeline çalışmalarında başarılar diledi ve ev sahiplikleri için teşekkür etti.
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