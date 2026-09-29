Kırklareli'nden kısa kısa

Şenkardeşler, ayrıca eğitimde tütün bağımlılığıyla mücadelede sağlık çalışanlarının rolü, hastalara yaklaşım biçimleri ve sunulacak destek süreçleri hakkında bilgi verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Şenkardeşler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, nikotin bağımlılığının oluşum süreci, sigara bırakma hususunda karşılaşılan güçlükler ve güncel tedavi yöntemlerini anlattı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile okullarda görevli 43 okul bahçe sorumlusu katıldı.

Toplantıda, okul bahçe sorumlularının görev ve sorumlulukları ile güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda görüşüldü.

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