Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Okul Bahçe Sorumluları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Okul Bahçe Sorumluları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul içi ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi.

        Toplantıda, okul bahçe sorumlularının görev ve sorumlulukları ile güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda görüşüldü.

        Özen, konuşmasında, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini desteklemek amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile okullarda görevli 43 okul bahçe sorumlusu katıldı.

        REKLAM

        - Sağlık personeline nikotin bağımlılığı eğitimi verildi

        Kırklareli'nde sağlık personeline yönelik nikotin bağımlılığı ile mücadele eğitimi düzenlendi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Şenkardeşler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, nikotin bağımlılığının oluşum süreci, sigara bırakma hususunda karşılaşılan güçlükler ve güncel tedavi yöntemlerini anlattı.

        Şenkardeşler, ayrıca eğitimde tütün bağımlılığıyla mücadelede sağlık çalışanlarının rolü, hastalara yaklaşım biçimleri ve sunulacak destek süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Lüleburgaz'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Lüleburgaz'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        KLÜ'de Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        KLÜ'de Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa