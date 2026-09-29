Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de Üniversite ve Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vize'de Üniversite ve Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Vize Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik ve trafik önlemleri görüşülüp, öğrencilerin fiziki ve dijital alandaki korunmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.
- Akdemir'den okul ziyareti
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Akdemir, Vize Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, okulların fiziki koşullarını inceledi.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akdemir, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.
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