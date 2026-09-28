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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde, hasat edilmiş tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Kırklareli'nde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde, hasat edilmiş tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyü yakınlarında anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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