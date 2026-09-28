Kırklareli'nde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyü yakınlarında anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

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