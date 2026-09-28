Kırklareli'nde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde, hasat edilmiş tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde, hasat edilmiş tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyü yakınlarında anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
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