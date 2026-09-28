Daha sonra programa katılan yaşlı bireylere yaş alan beyni tanımak, demansta erken işaretler, korunma ve yaşam konularında bilgi verildi.

Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını ifade eden Yeniçırak, her yaşta öğrenmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan, eğitim süreci ve derslere ilişkin bilgi verdi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

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