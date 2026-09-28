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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı

        KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:22 Güncelleme:
        KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program kapsamında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde ilk ders gerçekleştirildi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan, eğitim süreci ve derslere ilişkin bilgi verdi.

        Programda Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Yeniçırak ise aktif yaşlanmanın yalnızca fiziki sağlıkla sınırlı olmadığını söyledi.

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        Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını ifade eden Yeniçırak, her yaşta öğrenmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

        Yeniçırak, öğrenmeyle birlikte toplumsal yaşama aktif katılımın da sağlanabildiğini belirtti.

        Daha sonra programa katılan yaşlı bireylere yaş alan beyni tanımak, demansta erken işaretler, korunma ve yaşam konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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